Kickbokser Jamal spuugt Rico in zijn gezicht: Ik sla z'n kop eraf

Wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven staat 9 december in het Rotterdamse Ahoy wéér tegenover een hele grote Marokkaan: Jamal “The Goliath” Ben Saddik. De meer dan twee meter grote reus sloeg Rico zes jaar geleden knock out. Rico wil revanche, Jamal is vast van plan ‘Rico’s kop eraf te slaan’. The Goliath is wel gewend te knokken. Hij vecht óók al jaren tegen kanker. AD was op de persconferentie waar de een de ander in het gezicht spuugde en sprak met beide vechtsporters.