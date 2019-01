Kiev meldt zich voor Sol, AC Milan gaat vol voor Danjuma Groeneveld

Real Madrid is op zoek naar een nieuwe spits en is daarbij uitgekomen bij Harry Kane. De Madrilenen denken dat de 26-jarige aanvaller de beste spits is om het de komende jaren mee te doen en volgens het Spaanse AS heeft Real al contact gezocht met Tottenham Hotspur.



Het antwoord op de vraag of Kane beschikbaar was, was echter duidelijk: voor 350 miljoen euro. Het moge duidelijk zijn dat Tottenham het goudhaantje Kane niet kwijt wil.