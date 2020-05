Kijk live mee naar de derde In Het Wiel Zwift Race

VOLLEYBAL Redbad Strikwerda wil met Dynamo graag naar de Bundesliga

16 mei Als het aan coach Redbad Strikwerda ligt spelen de volleyballers van Dynamo komend seizoen in de Duitse Bundesliga. Het liefst in het aanstaande seizoen, en anders toch zeker volgend jaar. ,,Er moet echt wat veranderen in ons volleybal, want we doen niet meer mee. We verliezen de slag.’’