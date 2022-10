Kiki Bertens bij ‘comeback’ in actie tegen Martina Hingis: ‘Het voelt niet goed om niets terug te doen voor de sport’

Lilian de Geus na ‘geweldige dag’ aan de leiding bij WK windfoilen: ‘Ik ben superblij’

Lilian de Geus heeft in Brest de leiding genomen bij de wereldkampioenschappen windfoilen. Ze deed dat door alle races in de top 3 te finishen. Bij de mannen staat Luuc van Opzeeland op de tweede plaats en is Huig-Jan Tak vierde. Amado Vrieswijk is te vinden op de zevende plaats.

20 oktober