Kiki Bertens geniet van laatste keer op machtig Wimbledon: ‘Het voelt net wat anders’

Door Rik Spekenbrink



Of het tijdens haar eerste wedstrijd dinsdag ook gaat lukken, is de vraag. Maar tot nu toe staat Kiki Bertens geregeld stil bij het feit dat het haar laatste bezoek aan Wimbledon is. En kan ze daar ook bewust van genieten. ,,Er komen allerlei herinneringen boven van momenten hier. Van mijn eerste wedstrijd hier, in 2012 tegen Lucie Safarova. Een lastige loting, maar dat ging boven verwachting goed. Of de kwartfinale die ik hier in 2018 speelde, met daarvoor nog de winst op Venus Williams. Maar ook de mindere momenten komen voorbij, zoals de eerste keer op het center court, tegen Petra Kvitova.”



Wimbledon staat in die zin symbool voor haar carrière, zegt Bertens. ,,Dieptepunten en hoogtepunten. Van alles eng vinden en er niet klaar voor zijn, naar de laatste acht.”