Kiki Bertens houdt die ene vraag: Kan ik nog beter?

Door Rik Spekenbrink



Voor het eerst in tien jaar tijd maakte Kiki Bertens de jaarwisseling ‘wakker’ mee. En bouwde ze even verderop in de Hollandse winter een sneeuwpop met haar vader. Dat ze een familiemens is, een huismus, kwam niet als een verrassing. Maar twee langere periodes thuis - eerst door corona en daarna door de revalidatie na een operatie aan haar achillespees - gaven Bertens nogmaals de bevestiging dat het leven zonder proftennis haar meer dan goed bevalt. Niet constant dat vliegtuig in, vliegtuig uit en leven uit de koffer. De aanhoudende stress van partijen, toernooien, de rankings. Bertens kan prima zonder.