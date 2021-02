Kiki Bertens klaar voor rentree in Doha: ‘Ik kom hier niet om één game te winnen’

InterviewNa een revalidatie van vijf maanden keert Kiki Bertens (29) komende week in Doha terug op de baan. Ze heeft het gemist, de uitdaging van een wedstrijd zien te winnen. ,,Ik wil kijken of ik er alles uit heb gehaald, of dat ik nog verder kan komen.”

Door Rik Spekenbrink



Topsport doet pijn, dat is bij Kiki Bertens niet anders. Ze schat in dat ze vier dagen per jaar opstaat zonder ergens ‘iets’ te voelen. ,,Maar dat ik van díe pijn verlost ben, is wel heel fijn”, zegt ze over een chronische achillespeesblessure, waaraan ze zich in oktober liet opereren. ,,Gek hoe je hersenen werken: bij bepaalde bewegingen denk ik: oh, dat gaat pijn doen. En dat doet het niet meer. Langzaam keert het vertrouwen in mijn lichaam terug.”



Bertens maakt na het weekeinde haar rentree op de Qatar Open in hoofdstad Doha. Hoe dat zal gaan is onzeker, na een lange periode zonder partijen. ,,Maar ik denk zeker dat ik het niveau nog heb, anders was ik niet op dit moment al hier. Ik ga niet de baan op om één game te halen, ik ga om te winnen. De training van vandaag ging heel goed, maar er zitten ook mindere dagen tussen. Dan ben ik wat minder fel op mijn benen, of iets vermoeid. Qua hoeveelheid trainen loop ik nog wel ietsje achter. En een echte wedstrijd, met zenuwen, is toch anders dan een oefenset.”

Wat Bertens (29) de afgelopen maanden had gemist? De zon en de competitie. Voor het eerst in tien jaar was ze de hele winter in eigen land. ,,Het was best zwaar om iedereen te spelen. Het was ook pas het tweede grand slam dat ik miste. En ik ben ook geen enorm trainingsdier, ik houd niet echt van maanden lang alleen maar trainen. Ik ben een wedstrijdspeler. Ik heb partijen nodig om beter te worden.”

Tegelijkertijd leerde afgelopen jaar haar ook dat het ook wel rust biedt, een paar maanden gewoon thuis zijn. Niet altijd maar reizen en de stress van een volgend toernooi. Maar na eerst een coronabreak en nu een revalidatie na een operatie kriebelt het behoorlijk. ,,Ik ben klaar, en hongerig”, zegt Bertens in een virtuele persconferentie. ,,De uitdaging om te kijken of ik er echt alles uitgehaald heb, voel ik sterk. Kan ik nog verder komen? Zo lang ik dat gevoel heb, kan ik het niet afsluiten. Dus hier ben ik weer.” Eerder deelde Bertens haar concrete doelen voor de laatste jaren van haar carrière: haar beste ranking van plek 4 verbeteren, en nog hogere ogen gooien op een grand slam. Ze haalde de halve finale op Roland Garros, de kwartfinale op Wimbledon.

Na vijf maanden zonder toernooien viel Bertens afgelopen week uit de top 10. Geen halszaak, zegt ze. In Doha, en daarna in Dubai, hoopt ze nu vooral zo veel mogelijk wedstrijdritme op te doen.

Begin oktober speelde ze haar laatste partij. In de vierde ronde van Roland Garros verloor ze van de Italiaanse Martina Trevisan. Eerder in het toernooi was Bertens groot nieuws, toen ze na haar felbevochten overwinning op Sara Errani met een verkrampt lijf in een rolstoel de baan verliet.

Eind oktober wees een scan op twee botstukjes, die de aanhoudende pijn bij de achillespees zouden moeten verklaren. Bertens liet ze verwijderen, en kon de eerste periode helemaal niets. ,,Ja, op de bank zitten. Het is lastig om dan fit te blijven, maar we hebben het zo goed mogelijk gedaan, steeds verder uitgebouwd.”

En geheel volgens schema keert ze nu terug op de tour. Het toernooi in Doha is sterk bezet, al zegde de afgelopen week Ash Barty, Simona Halep, Sofia Kenin en Iga Swiatek af. De loting voor het WTA-500-toernooi in Qatar is vanmiddag.

Volledig scherm Kiki Bertens op Roland Garros. © EPA