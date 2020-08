Kiki Bertens meldt zich af voor US Open: ‘Gezondheid staat voorop’

Bertens haalde vorig jaar de derde ronde in New York. Ze verloor van haar goede vriendin Julia Görges, die sinds kort samenwerkt met Raemon Sluiter, haar vorige coach. In Cincinnati ging Bertens er verleden jaar in de tweede ronde uit, na nipt te hebben verloren van Venus Williams. In de eerste ronde had ze een bye. In 2018 won Bertens Cincinnati.