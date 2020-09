Kiki Bertens na zege in bizarre partij in rolstoel van de baan

VideoNa een hoogst merkwaardige en een ronduit belabberde partij heeft Kiki Bertens puur op karakter de derde ronde bereikt op Roland Garros. Sara Errani, die serveerde als een junior, werd na ruim drie uur worstelen met 7-6, 3-6, 9-7 verslagen. Bertens verliet Baan 14 in een rolstoel. In de derde ronde neemt Bertens, mits ze fysiek in orde is, het op tegen Katerina Siniaková, die Anastasia Pavlyuchenkova in twee sets versloeg: 6-3, 6-4.

Door Rik Spekenbrink



Huilend stortte Kiki Bertens op het gravel. Na het winnende punt, een geplaatste backhandsmash, kwam alle stress en fysieke pijn eruit. Op het bankje, nog altijd vol tranen, werd ze meteen behandeld door de fysio, aan armen en benen. Sara Errani was al verdwenen, zonder Bertens te feliciteren na de slijtageslag in de tweede ronde. Uiteindelijk moest die de baan verlaten in een rolstoel, kermend van de pijn.

Wat een zenuwslopende en bizarre partij was het geweest, ruim drie uur lang. Van matige kwaliteit, zacht uitgedrukt, maar mede daarom toch in allerlei opzichten interessant. En met Bertens als winnares. Dat was uiteindelijk alsnog bijzonder knap, gezien de omstandigheden. Maar wat maakte ze het zichzelf moeilijk, tegen iemand die eigenlijk vroeg om een pak rammel.

Tijdens de partij moest Bertens er soms ook even om lachen, lichtelijk cynisch. Ze had ook wel in de gaten dat het geen reclame was voor het tennis. Maar de Italiaanse nummer 150 van de wereld speelde net zo beroerd. Vooral haar opslag was bij tijden lachwekkend te noemen voor het profniveau. Soms moest Errani zes keer opgooien voordat ze een service durfde te slaan. De ballen belandde niet zelden achter de baseline. Uit pure wanhoop probeerde ze het soms maar onderhands, maar dat haalde ook niets uit. Voor Bertens was het lastig omgaan met zoiets ongebruikelijks. Zeker omdat haar eigen servicegames ook alles behalve soepel verliepen. Aan het einde van de partij stond de teller op 24 servicebreaks. Bertens was uiteindelijk nét een fractie minder wisselvallig en staat vrijdag in de derde ronde.

Onderhandse service

Volledig scherm Kiki Bertens. © AFP Bertens begon net als in haar openingspartij moeizaam. Ze begint niet graag zelf met serveren, maar verloor de toss en werd ertoe gedwongen, maar leverde haar opslag meteen in. Dat gebeurde even later opnieuw. Errani is een ervaren speelster, tegen wie Bertens de rally niet zomaar ging winnen zonder zelf het initiatief te nemen en te kiezen voor de aanval. Vanaf 2-5 repareerde Bertens echter twee breaks achterstand. Ze werd daarbij deels geholpen door de Italiaanse, die maar bleef worstelen met haar service. Ook in de tiebreak was het eerder een nadeel om te serveren dan een voordeel. Op 5-5 probeerde Errani het opnieuw onderhands, weer zonder succes. Bertens trok de povere eerste set nipt naar zich toe.

Het was overigens niet alleen de service van beide speelsters die ondermaats was. Er ging nog veel meer mis, op technisch en tactisch vlak. En dat veranderde in de tweede set niet. De eerste vier games gingen opnieuw naar de ontvanger, waarna het zowaar drie games goed ging voor beiden, relatief gezien dan. Vanaf 3-3 was het zowaar Errani die ietsje constanter was en de tweede set won. Bertens speelde en bewoog veel te passief, juist tegen de verdedigend ingestelde Errani. Backhands vlogen uit, dropshots in het net.

Volledig scherm Kiki Bertens. © EPA Ook de derde set ging op dezelfde voet verder. Toen Bertens op 3-3 op love en voor de zoveelste keer werd gebroken, leek het pleit beslecht. Ze riep ook even de fysio de baan op voor krampachtige klachten aan haar bovenbeen of lies. Maar juist toen ze bij 3-4 eindelijk wat ballen aanpakte en als winner wegsloeg, brak ze Errani weer terug. Bertens liep op haar laatste benen, fysiek en mentaal, en werd vanaf 40-15 op 4-4 toch weer gebroken. Errani mocht uitserveren op 5-4 en vervolgens op 6-5 en 7-6. Maar het lukte haar niet.

Ondertussen was het ook haat en nijd geworden tussen beiden. Errani beschuldigde Bertens van toneelspel, omdat ze tijdens de punten redelijk tot goed kon bewogen. Bertens schold haar tegenstander duidelijk hoorbaar uit. Maar ze wist ergens in haar lijf nog iets te vinden. Won op 7-7 haar eigen servicebeurt. En pakte het vierde matchpoint op de opslag van Errani.

Eén van de meest bizarre partijen uit haar carrière, ongetwijfeld. Die meteen de vraag oproept of ze over twee dagen wel hersteld is voor de volgende ronde.

Daarin speelt ze tegen de Russische Anastasia Pavljoetsjenkova of de Tsjechische Katerina Siniakova. Vooral eerstgenoemde trof ze vaak, al acht keer. Bertens leidt het onderlinge duel met 5-3. Tegen Siniakova staat dat 1-1.

