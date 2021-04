Kiki Bertens: ‘Niets leukers dan om de punten spelen’

Tennissers hebben wat dat betreft geluk gehad, er is meer mogelijk dan in andere sporten. Dat de KNLTB-clubs er mede daardoor zoveel nieuwe leden bij hebben gekregen, is mooi nieuws. Het is misschien wel het enige positieve aan het hele coronaverhaal.

Als je als topsporter in een periode zit dat je – terugkomend van een blessure zoals ik – vaker verliest dan wint, is tennis best zwaar. Het is zaak dat ik de komende tijd meer wedstrijden ga spelen. Op 16 en 17 april speel ik met het Nederlands team in Den Bosch voor de Billie Jean King Cup, de vroegere Fed Cup. Dat weekeinde past uitstekend in mijn schema, bovendien spelen we dan op gravel. In de aanloop naar Roland Garros wil ik daarop zoveel mogelijk uren maken. Het is nu nog gissen hoe mijn lichaam reageert, ik zal weer moeten wennen aan glijden op gravel. Hoe het jaar er verder uit gaat zien, is onder de huidige omstandigheden erg onzeker. Maar ik heb de Olympische Spelen gewoon in mijn planning staan, hoor.