Kiki Bertens over boycot Osaka: ‘Ik heb die vraag al 38 keer beantwoord’

Zidane over vertrek bij Real: ‘Er werd naar de pers gelekt om twijfels te veroorza­ken’

9:10 Zinedine Zidane besloot vorige week om zijn ontslag in te dienen bij Real Madrid omdat de Franse trainer niet langer het vertrouwen voelde van de club. De voormalige topvoetballer schrijft dat in een open brief in de krant AS, waarin hij zijn vertrek toelicht. ,,Ik weet hoe het in de voetballerij werkt en ik ken de eisen bij een club als Real Madrid. Als je niet wint, dan moet je gaan”, aldus Zidane.