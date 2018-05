Kiki Bertens valt buiten top 20

Als titelverdedigster strandde de Westlandse vorige week op het graveltoernooi van Neurenberg in de kwartfinales, waardoor ze de nodige punten moest inleveren. Op de mondiale ranking zakte ze daardoor van plek 18 naar 22.



Bertens bereikte eerder deze maand de finale van het hoog aangeschreven graveltoernooi in Madrid en sprong daardoor op de wereldranglijst omhoog naar plek 15, haar hoogste positie ooit. Bertens begint dinsdag aan Roland Garros. Ze treft Arina Sabalenka uit Wit-Rusland in de eerste ronde. Vorig jaar strandde Bertens in Parijs al in de tweede ronde, nadat ze in 2016 de halve finales had bereikt.



Robin Haase, die gisteren al werd uitgeschakeld op Roland Garros, is bij de mannen de nummer 44 van de wereld.