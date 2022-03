Kiki Bertens zag tennispensioen van Barty wel aankomen: 'Wie haar kent, begrijpt het wel’

Door Rik Spekenbrink



Midden in de pandemie telde Ash Barty de dagen, Kiki Bertens weet het nog goed: ,,Dag honderd zoveel dat ze van huis was. Nog zo veel te gaan”, hoorde ze haar goede tennisvriendin dan zeggen. Australië zat op slot, als je er eenmaal uit was, kwam je er niet zomaar weer in. Juist voor familiemens Barty was dat bijzonder lastig. ,,Ze had het altijd over haar zussen, haar nichtjes, haar familie, de hondjes.”



Dat Barty vannacht bekendmaakte om te stoppen met tennis, verraste Bertens dan ook niet. Integendeel. ,,Toen ik zelf vorig jaar bekendmaakte om te stoppen, voorspelde ik al dat er meer zouden volgen. Daar was Ash er één van. Ik dacht dat ze het misschien wel meteen zou doen, toen ze begin dit jaar de Australian Open won. We hadden het er vaak over op de tour. Mensen van buitenaf zullen dit misschien niet snappen, 25 jaar, nummer 1 van de wereld. Maar wie haar kent en weet wat ze ervoor moet doen en laten, begrijpt het wel. Het was voor haar te veel om nog op te brengen. Ik vind het alleen maar knap dat ze dit doet.”