Kim Clijsters (38) maakt voor derde keer einde aan tenniscarrière

,,Ik wil jullie meedelen dat ik heb besloten niet langer mee te doen aan officiële toernooien. Ik kan niet wachten om te zien welke nieuwe avonturen op mijn pad komen”, meldde Clijsters op Instagram. ,,Bedankt aan iedereen die me heeft gesteund in de afgelopen twee jaar.”

De voormalig nummer 1 van de wereld stopte in 2007 al een keer omdat ze werd gehinderd door blessures. In 2009, inmiddels moeder van een dochter, keerde ze terug op de baan om binnen een maand meteen de US Open te winnen. Daarna hield ze het in 2012, met vier grandslamzeges op zak, voor gezien.