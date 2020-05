Kim Clijsters over comeback en commentaar op haar gewicht: ‘Vind het erg voor jongere meisjes’

'tennisgigant' Viervoudig grandslam­kam­pi­oen Ashley Cooper (83) overleden

11:08 De Australische oud-tennisser Ashley Cooper is op 83-jarige leeftijd overleden. Cooper won aan het einde van de jaren vijftig als amateur vier grandslamtitels in het enkelspel en ook vier in het dubbelspel. Hij hielp Australië in 1957 aan winst van de Daviscup. Twee jaar later werd Cooper prof.