Kimi Räikkönen haat poespas rond jubileumrace

Räikkönen is al sinds 2001 actief in de Formule 1. Hij won 21 races en was in 2007 de laatste wereldkampioen voor Ferrari. In 2009 en 2010 verruilde hij de koningsklasse van de autosport voor het rallyrijden. ,,Die twee jaar ertussenuit leidde ik een normaal leven. Als ik dat niet had gedaan, was ik nu al gestopt. Voor mijn gevoel is het nu helemaal niet zo lang.”



Räikkönen heeft Ferrari ingeruild voor Sauber en staat nog tot en met 2020 onder contract. Als hij ook volgend jaar nog alle races rijdt, passeert hij Rubens Barrichello als recordhouder. De Braziliaan heeft 326 grands prix achter zijn naam.