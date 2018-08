Kimmann en Kimmann en Schotman door naar finalerondes op EK BMX

Opmerkelij­ke rentree Postma: ‘Ik wil geschiede­nis schrijven’

15:37 Aan zeilervaring ontbreekt het Pieter-Jan Postma niet, maar een voorbereiding van slechts zes weken is verre van ideaal voor een wereldkampioenschap. Toch werd Postma, die twee jaar geleden nog afscheid had genomen van het olympisch zeilen, gisteren derde in de Finnklasse.