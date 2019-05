Kimmann wil meer na wereldbekerzege op zaterdag op eigen baan

LIVE | Verstappen jaagt op podiumplek in Spanje

14:00 Drie jaar geleden kwam Max Verstappen als eerste over de streep in Barcelona en ook vandaag lijkt de Nederlander op een wonder te moeten hopen voor eenzelfde prestatie. Verstappen begint om 15.10 uur vanaf de vierde plek aan de Grand Prix van Spanje en zegt te kunnen jagen op de Ferrari van Sebastian Vettel, maar de Mercedessen lijken dit weekend te snel. Of komt er toch weer die enorme verrassing?