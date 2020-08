Kind van de club, jongste debutant ooit: ultieme prijzenpakker Coman velt oude liefde PSG

Het Bayern München van Pep Guardiola huurde Coman voor een duur van twee jaar. Bij de Spaanse trainer wist hij zich in de basis te spelen en tevens dwong hij selectie af voor het EK in eigen land. Hij maakte op zijn eerste eindtoernooi indruk met Les Bleus - dat na verlenging de finale van Portugal verloor - en greep uiteindelijk net naast de titel voor beste jonge speler. Op deze prestatie kon Coman het seizoen erna vervolgens moeilijk voortbouwen vanwege blessureleed. Desondanks lichtte de Duitse Rekordmeister de optie tot koop die opgenomen was in het contract.



Dit seizoen was het voor Coman onder Hansi Flick ook geen uitgemaakte zaak dat hij iedere week in de basis stond, laat staan veel minuten mocht maken. De van Inter gehuurde Ivan Perisic kreeg recent in zowel de kwartfinale als de halve finale van de Champions League de voorkeur, Coman moest het doen met een invalbeurt. In de finale waren de rollen omgedraaid. De Fransman mocht tegen Paris Saint-Germain starten en maakte het vertrouwen dat Flick in hem had waar door - met het hoofd, ook niet zo vaak voorkomend - de winnende te maken. Uitgerekend tegen de club die hem het voetballen leerde.



,,Dat doelpunt gaf me een onbeschrijflijk gevoel”, vertelde Coman na afloop. ,,Maar ik voelde ook het verdriet van heel Parijs. Ze hebben een geweldig seizoen gehad. Natuurlijk geef ik me voor de volle honderd procent voor Bayern, Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat het me niets deed toen ik naar al die verdrietige spelers van PSG keek. Daar werd ik ook een beetje verdrietig van. We hebben gewonnen maar PSG speelde een goede finale. Het verschil tussen beide clubs was klein. PSG mag trots zijn, al zullen ze dat nu niet zo voelen.”



Zo voegde Coman dan ook de Champions League toe aan zijn nu al indrukwekkende erelijst. Het is de perfecte twintigste beker voor in de prijzenkast van de nog altijd pas 24-jarige aanvaller, die met zijn clubs sinds zijn debuut in 2013 negen keer op rij, onafgebroken landskampioen werd.