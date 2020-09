Kinderen leren schaatsen op Sven Kramer Academy: ‘Ik wil iets tastbaars achterlaten’

Het is een bonte verzameling op het middenterrein van ijsbaan Thialf in Heerenveen. Zestig kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar maken zich op voor hun eerste schaatstraining bij de Sven Kramer Academy. De naamgever én initiatiefnemer van de schaatsschool komt handen tekort. Sven Kramer (34) helpt de kinderen met het onderbinden van hun schaatsen en zoekt in een grote zwarte kast - voorzien van het logo ‘Sven Kramer Academy’ - de juiste helmpjes.



Tussendoor probeert hij een paar verlegen kinderen op hun gemak te stellen. ,,Ga je met of zonder je konijnenknuffel schaatsen?”, vraagt Kramer aan de 7-jarige Mink Huitema uit Oudehaske, die nog weinig aanstalten maakt om het ijs te betreden. Na een kort gesprekje met zijn idool stapt Mink - zonder knuffel - een beetje huiverig het ijs op.