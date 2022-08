Kingsley Ehizibue verkast van Keulen naar Udine, van de Bundesliga naar de Serie A

Rafael Nadal mist Novak Djokovic op US Open: ‘Ik vind dat heel jammer’

Rafael Nadal vindt het jammer dat Novak Djokovic ontbreekt op de US Open. De Servische tennisser weigert zich te laten vaccineren tegen het coronavirus en mag daarom de Verenigde Staten niet in. Djokovic had lang de hoop dat hij toch welkom zou zijn op het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Vlak voor de loting van donderdag meldde de 35-jarige Serviër echter dat hij de US Open moet overslaan, net als de Australian Open van begin dit jaar.

