Kippenvel bij Bertens na dood Van Ruijven: ‘Dan weet je: met iemand die heel fit is kan van alles gebeuren’

Cádiz naar hoogste voetbalni­veau in Spanje

8:57 Zonder zelf in actie te komen is Cádiz CF gepromoveerd naar La Liga, de hoogste voetbalklasse van Spanje. De koploper had zelf zaterdag op eigen veld met 1-0 verloren van Fuenlabrada, maar zag een dag later concurrent Real Zaragoza met 4-2 onderuit gaan tegen Real Oviedo.