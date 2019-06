Kippenvel bij Jos Verstappen: ‘Ik vind dit echt ongelooflijk’

,,De manier waarop hij er naartoe rijdt en hoe zich positioneert. Het is ongelooflijk”, vertelt Jos Verstappen bij Ziggo Sport.



Dat Charles Leclerc na afloop van de race niet te genieten was en vond dat Max Verstappen hem gehinderd had bij de beslissende inhaalactie kon Jos wel begrijpen. ,,Hij heeft 68 rondes aan kop gereden en wil ook graag winnen. Hij is teleurgesteld.” Een straf hoort er niet te volgen, denkt Verstappen senior. ,,Als de Formule 1 hier iets aan doet, dan loopt iedereen weg bij de sport. Max zit aan de binnenkant en ervoor. Dat ze met de wielen tegen elkaar komen... Is dit niet wat de fans willen zien?”