Kippenvel en natte ogen van de Dutch GP en Max Verstappen: ‘Dit was Zandvoort, next level’

Met video Lewis Hamilton betuigt spijt na woe­de-uitbar­sting: ‘Ik was even de controle kwijt’

Lewis Hamilton heeft spijt van de dingen die hij over de boordradio riep tijdens de slotfase van de Grote Prijs van Nederland. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 was woedend vanwege de beslissing van Mercedes om hem tijdens een safetycar-fase niet naar binnen te halen voor nieuwe banden.

19:53