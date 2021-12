Kiran zoekt de balans en Steven is alweer man of the match

Vitesse blijft ook bij winst op Mura in onzeker­heid: duel van concurrent Spurs afgelast

Ook als het vanavond met ruime cijfers van Mura wint, weet Vitesse nog niet of het overwintert in de Conference League. Het duel van concurrent Tottenham Hotspur tegen Stade Rennais is namelijk afgelast. De concurrent van de Arnhemmers heeft te maken met een uitbraak van het coronavirus. Acht spelers en vijf stafleden zijn getroffen.

