Kirijenka mag weer wielrennen na hartkwaal

Sky heeft de Wit-Rus opgenomen in de ploeg voor de Ronde van Romandië, die morgen begint. De Nederlander Dylan van Baarle zal namens Sky ook in Romandië rijden.

Kirijenka reed dit jaar nog geen wedstrijden. ,,We zijn erg blij dat Vasil weer in actie kan komen.”



Kirijenka kroonde zich in 2015 tot wereldkampioen tijdrijden. Hij pakte ook goud in de tijdrit op de Europese Spelen in 2015 en veroverde vijf nationale titels tegen de klok. Verder won hij ook nog drie etappes in de Giro en eentje in de Vuelta.