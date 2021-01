Kirsten ‘back in volleyballbusiness’ en Marije traint heerlijk in de zon

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media. Zeker in deze onzekere tijden van de coronacrisis.

Zo zien we de Apeldoornse Kirsten Knip graag! In actie! De libero is terug in het volleybal na een periode van bezinning. Kirsten staat tot aan de zomer in het veld voor Sliedrecht Sport, haar oude club.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Discuswerpsters Corinne Nugter gaat rond de jaarwisseling haar sponsors af om ze te bedanken voor de steun. Hup, de auto in en het land door met een mooi cadeau. Zo hoort het!

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meerkamper Eelco Sintnicolaas dook in de kerstvakantie nog in het koude Zweedse water, maar voor dit jaar moedigt hij iedereen aan zijn of haar droom te volgen! Net als hij.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Baanwielrenner Sam Ligtlee kijkt nog even terug op 2020 waar - ondanks alle ellende in de wereld - toch een paar hele mooie momenten voor de Eerbekenaar te vieren waren. Hij werd wereldkampioen op de kilometer en vroeg zijn vriendin Mandy te huwelijk. Of was het andersom?

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Als je broertje @justinkimmann samen met een vriend @MitchelSchotman een eigen kledinglijn begint, kun je altijd rekenen op de steun van grote broer @niekkimmann. Dan wordt het bereik op social media wel groot!

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Some guys have all the luck. Of girls in dit geval, want de Apeldoornse atlete Marije van Hunenstijn mocht met de Nederlandse selectie op trainingskamp naar de zon. Genieten!

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hordeloopster Eefje Boons uit Deventer traint in het Apeldoornse Omnisport en is blij dat ze aan een nieuw jaar is begonnen. Peace Out 2020!

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.