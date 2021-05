Kirsten gaat (een beetje) vreemd en Ronald danst met zoontje op Snelle en Maan

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media. Zeker in deze onzekere tijden van de coronacrisis.

Wat er ook gebeurt, Steven Berghuis houdt van Feyenoord. De in Apeldoorn opgegroeide voetballer maakte dat na de gewonnen play-offwedstrijd tegen Sparta nog maar eens duidelijk. Mooi, clubliefde bestaat.

Schaatsster Femke Beuling deelt mooie plaatjes van het trainingskamp op Mallorca. Het is deel 2, benadrukt de Emmeloordse, het eerste deel was in Limburg. Ook mooi.

Atlete Jip Vastenburg is met haar hardloopgroep op trainingskamp in Sankt Moritz in Zwitserland en is blij dat haar maatjes erbij zijn. ‘We helpen elkaar op elk mogelijke manier.’

Volleybalinternational Kirsten Knip lijkt hier toch een beetje vreemd te gaan... Want wie is die witte viervoeter? Dat is niet de hond die we zo vaak al tegenkwamen op sociale media, toch? Nee, lacht Knip. Het blijkt een vriendje van Harvey te zijn, de echte hond van Knip.

Balkunstenares Jasmijn Janssen uit Apeldoorn flikte het toch maar even. Ze maakt deel uit van de KPN-reclame waarin ook meerdere spelers van het Nederlands voetbalelftal spelen. ‘He Oranje, kunnen jullie dit?’, vraagt ze zich af, om vervolgens de bal achter haar standbeen langs op doel te schieten. Trots!

Het seizoen in Engeland bij Brighton & Hove Albion zit er op voor voetbalster Danique Kerkdijk. De verdedigster uit Olst is in gesprek met de Engelse club over haar toekomst.

Ronald Mulder kan best een beetje swingen. Dat laat de Zwolse schaatssprinter zien terwijl hij met zijn zoontje danst op de tonen van Snelle en Maan. Schattig!

