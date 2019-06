Kirsten in de regen in Minsk, Danique viert feest met Leeuwinnen

Waar West-Europa zucht onder de verzengende hitte, hebben de Nederlandse sporters in Minsk al een regenbui op hun kop gekregen. Zoals de Zwolse Kirsten Wild , die op de Europese Spelen diverse baanonderdelen gaat fietsen. En dat is overdekt gelukkig.

De Oranje Leeuwinnen, met Danique Kerkdijk uit Olst, vierden na de zege op Japan in de achtste finale een feestje. Met het zingen en dansen op het speciaal voor dit WK geschreven liedje van Claudia de Breij. De sfeer zit er goed in!

En dan ben je ineens speler van het grote Liverpool..... Ja, de winnaar van de Champions League dit jaar. Sepp van den Berg, kind van PEC Zwolle, zag zijn grote droom werkelijkheid worden. De jonge verdediger tekende een contract bij de club van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. Het is echt waar. You'll never walk alone!