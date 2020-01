Kirsten Knip verlangt terug naar New York, kusjes van Carlijn uit Collalbo

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

Kirsten Wild is ontspannen. De Zwolse baanwielrenster kan een lach niet onderdrukken tijdens de Zesdaagse van Berlijn.

De Diepenveense Emma Oosterwegel kijkt met een goed gevoel terug op het trainingskamp in Zuid-Afrika. De meerkampster verraste vorig seizoen iedereen met haar internationale doorbraak en wil nu doorgroeien. Dat willen we allemaal!

Kirsten Knip is weer terug in Roemenië, maar mist vriend Michael natuurlijk. Daarom even een terugblik op een fijn momentje. De volleybalster uit Apeldoorn ziet vriend Michael Brouwer niet zo heel vaak, dus herinneringen aan een vakantie in New York worden gekoesterd.

Eh, is this real life? De Apeldoornse Marije van Hunenstijn genoot met volle teugen van het verblijf met TeamNL in Zuid-Afrika. Af en toe moet ze geknepen worden om te kijken op het echt is.