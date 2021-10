Kirsten Wild (39) pakt negende wereldtitel nadat ze deze week nog ziek werd: ‘Had er een heel hard hoofd in’

Door Daniël Dwarswaard



Huh, wat gebeurt mij nu, dacht Kirsten Wild afgelopen dinsdag in het hotel in Roubaix. Ze werd koortsig en verkouden. Slapjes. ,,Ik ben vrijwel nooit ziek, krijg je dit’’, zegt Wild op het middenterrein van de wielerbaan in Roubaix. ,,Ik heb dus niet goed kunnen trainen. Steeds maar een uurtje ofzo. Dan weer even liggen en slapen. Eigenlijk heb ik vrijdag voor het eerst weer voluit wat kunnen doen. Dus ik had er een heel hard hoofd in. Getwijfeld om te starten heb ik nooit gedaan. Ik zie het wel, dacht ik.’’