Kirsten Wild blijft steken op zevende plek op EK

De Ierse Shanno McCurley werd tweede en het brons was voor de Portugese Maria Martins. Wild reed lange tijd achterin het peloton om twee ronden voor het einde naar voren te komen. Maar erop en erover zat er niet in voor de Nederlandse. Een paar rondes voor het einde van de wedstrijd over veertig rondes was het niet WIld die de sprint aantrok, maar de Engelse Nelson. ,,Ik ben bang dat ik haar een beetje heb onderschat", gaf Wild toe. ,,Zij reed op de manier zoals ik had willen rijden. Ik had willen wegrijden, de sprint aantrekken, maar mijn timing was waardeloos.”

Teleurgesteld

Misschien dat ze wel te veel met de olympische onderdelen bezig was, waar de scratch als alleenstaande wedstrijd niet bijhoort. ,,Tja, misschien wel, maar aan de andere kant zit in het omnium ook een scratch-onderdeel. Dit was sowieso niet goed genoeg en dat is balen. Maar een mentaal tikkie wil ik het niet noemen", reageerde de Zwolse. ,,Ik maak me er niet gelijk druk om, er komen nog kansen genoeg. Maar dit was wel een mogelijkheid op een mooie titel en dat is niet gelukt. Daar ben ik wel teleurgesteld over. Een zeven plek - potverdorie - is natuurlijk niet wat ik wil. Aan de andere kant moet ik dit maar zien als een goede oefening. Maar verliezen is nooit leuk.”