Kirsten Wild pakt na val brons op madison met Amy Pieters

Ostapenko pakt WTA-titel in Luxemburg met zege op Görges

16:27 Jelena Ostapenko heeft het tennistoernooi in Luxemburg op haar naam geschreven. De 22-jarige Letse was in de finale te sterk voor de Duitse Julia Görges, de nummer twee van de plaatsingslijst. Ostapenko, die met een wildcard tot het evenement was toegelaten, zegevierde na amper een uur in twee sets: 6-4, 6-1.