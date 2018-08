Kirsten Wild verdient een derde EK-medaille

Van Rijssel­berg­he naar tweede plaats op WK

16:43 Dorian van Rijsselberghe heeft zich bij de WK voor de kust van Aarhus opgewerkt naar de tweede plaats in het klassement. De tweevoudig olympisch kampioen schreef vandaag de vierde race in de RS:X-klasse op zijn naam en kwam daarna als vijfde en achtste over de streep. Van Rijsselberghe moet in het klassement alleen de Poolse zeiler Pawel Tarnowski voor zich dulden.