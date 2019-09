Kishna: Lille komt niet naar Amsterdam om de bal te hebben

Door Freek Jansen



Hij speelde er slechts dertien officiële duels, maar bij het horen van de clubnaam wordt Ricardo Kishna direct enthousiast. De vleugelaanvaller trok in het seizoen 2016-’17 op huurbasis van Lazio naar het ambitieuze Lille. ,,De club had net een nieuwe president en die had grote plannen’’, zo kijkt Kishna terug. ,,Dat is ook wel uitgekomen. Op veel vlakken merkte ik wel overeenkomsten tussen Ajax en Lille. De club zet in op de jeugd, hamert op een technische voetbalstijl en moet na elk seizoen vaak de beste spelers verkopen.’’



Na een half seizoen in Lille haalde Lazio hem terug naar Rome. Daar heeft Kishna, die tot 47 duels kwam voor Ajax, nog een eenjarig contract. Momenteel is de Hagenaar druk bezig met zijn revalidatie van een zware kruisbandblessure.

