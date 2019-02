Kittel luistert rentree na mislukt seizoen op met zege

Op Mallorca, waar vier dagen om dagzeges werd gestreden, eindigde hij donderdag nog onopvallend als 86ste. Drie dagen later volgde zijn tweede optreden waarbij hij naar de winst in de Trofeo Palma sprintte.

Vorig jaar bleef de teller steken op twee ritoverwinningen in de Tirreno-Adriatico. Kittel sukkelde met zijn gezondheid, verdween wegens tijdsoverschrijding voortijdig uit de Tour de France en haakte ook in de BinckBank Tour af. Na een kort optreden in de ronde van zijn vaderland was het klaar.