Kjeld Nuis bij rentree tweede op 1500 meter, zege voor Howe

Kjeld Nuis heeft op zijn eerste 1500 meter van dit seizoen in de wereldbeker zilver gepakt. De tweevoudig olympisch kampioen op deze afstand moest met 1.43,64 alleen de Canadees Connor Howe voor laten gaan. Howe won in 1.43,38. Thomas Krol werd derde.

Nuis miste het begin van het seizoen door een blessure, maar werd aangewezen voor de wereldbeker in Heerenveen. In de eerste rit maakte hij zijn uitverkiezing meteen waar. Nuis reed twee snelle ronden en kon dat tempo nog goed volhouden in de slotronde. Hij bleef uiteindelijk zes tienden van een seconde boven zijn eigen baanrecord (1.43,00). Krol, de wereldkampioen op de 1500 meter, zat bij het ingaan van de laatste ronde nog onder de tijd van Nuis, maar kon dat niet volhouden. Met 1.43,83 was hij net wat langzamer.

Howe, een week eerder in Stavanger tweede, was in de voorlaatste rit net iets sneller dan Nuis. De Amerikaanse tiener Jordan Stolz, de winnaar in Noorwegen, werd in zijn rit geklopt door de Chinees Zhongyan Ning en bleef steken op de negende plaats.

Patrick Roest nam het een dag na zijn imponerende zege op de 5000 meter op tegen de Belg Bart Swings. Met een vlakke race kwam de schaatser van Reggeborgh tot 1.44,11, de zesde tijd. Wesly Dijs reed 1.45,20. Dat was goed voor de dertiende plaats. Louis Hollaar kwam tot 1.45,38 en werd veertiende.

Derde plek Jutta Leerdam op 500 meter

Jutta Leerdam won brons op de 500 meter. De winnares van de 1000 meter twee dagen eerder, moest met 37,51 seconden Min-Sun Kim uit Zuid-Korea en de Oostenrijkse Vanessa Herzog voor zich dulden. Leerdam reed in de slotrit tegen Kim, vorige week in Stavanger de winnares van de 500 meter. De Zuid-Koreaanse opende snel en bleef de schaatsster van Jumbo-Visma op de kruising ook voor. Op de streep was Kim met 37,21 drie tienden van een seconde sneller. Leerdam haalde na het zilver in Noorwegen wel opnieuw het podium dankzij een goede ronde.

Volledig scherm Jutta Leerdam. © ANP

Femke Kok kwam als eerste Nederlandse in actie. Ze verbeterde zich met 37,66 flink ten opzichte van een week eerder in Stavanger en werd zesde. Marrit Fledderus was in de rit tegen de Amerikaanse olympisch kampioene Erin Jackson met 37,56 net iets sneller dan Kok. Jackson won de rit in 37,53 en werd vierde. Dione Voskamp zette met 37,89 de negende tijd neer. Michelle de Jong werd elfde met 37,92.

Alle uitslagen van vandaag

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.