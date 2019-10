Kjeld Nuis en Patrick Roest langer bij Jumbo-Visma

Track record Max in Mexico: Twee keer de rapste en ruziën met ‘kinderach­ti­ge’ Vettel

13:35 Voorafgaand aan alle 21 races duikt AD Sportwereld per circuit in het track record van Max Verstappen en kijkt naar de prestaties van Honda van vorig jaar. Deel 18 van 2019: Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico Stad. Een circuit waar geen coureur het ooit beter deed dan Verstappen.