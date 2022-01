Kjeld Nuis op EK afstanden tegen Kai Verbij op 1000 meter

Poll | Is het terecht dat Djokovic in Australië wordt geweigerd?

Novak Djokovic wil in Australië zijn 21ste Grand Slam-titel veroveren, maar de nummer 1 van de wereld komt het land voorlopig helemaal niet in. De Serviër zit momenteel in Melbourne vast in een hotel en moet waarschijnlijk nog zeker tot maandag wachten op duidelijkheid.

17:03