Klaas-Jan Huntelaar hoopt op déjà vu in Champions League

Huntelaar was op 22 februari 2006 nog maar net Ajacied, met een mooie voetbalreis langs Real Madrid , AC Milan en Schalke 04 en veel doelpunten voor Oranje in het verschiet. Hij opende de score tegen Internazionale en Mauro Rosales tekende zelfs voor 2-0 in de Arena. ,,Maar het werd 2-2 en in Milaan verloren we met 1-0", weet hij nog. ,,Inter was ook beter dan beide uitslagen doen vermoeden.”

Huntelaar schat het huidige Ajax sterker in dan de ploeg van destijds met basisspelers als Olaf Lindenbergh, Marcus Rosenberg en Nourdin Boukhari, ,,Maar dat wil niet zeggen dat wij de achtste finales nu wel even halen. Het zegt genoeg dat het al dertien jaar niet is gelukt."

Quote Bijrol zag ik wel aankomen na terugkeer Dolberg, dat was geen verrassing. Klaas-Jan Huntelaar Ajax is dichtbij, maar ook nog zo ver weg. Als het tegen Benfica niet lukt, dan wachten er nog wel herkansingen uit bij AEK Athene en thuis tegen Bayern München. Wie had zo'n fraaie uitgangspositie na het laatste duel van het vorige seizoen tegen Excelsior voor mogelijk gehouden? Trainer Erik ten Hag moest oprotten, scandeerde de meegereisde aanhang. En Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech en Frenkie de Jong leken zo goed als vertrokken.



Nog geen half jaar later lonkt niet alleen sportief gewin. Een plaats in de achtste finales laat ook de kassa rinkelen. De inkomsten van Ajax uit de Champions League passeren dan al de grens van 60 miljoen euro. ,,Dat is prachtig voor de club", beseft Huntelaar. ,,Wij gaan natuurlijk ook voor het hoogst haalbare, al hebben we in de Europa League een betere kans om verder te komen. Maar daar kom je ook niet zo maar in de finale. En voor ons hoeft de Champions League na de achtste finale niet op te houden."