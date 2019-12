Klaasen over vete met Van Gerwen: ‘Moet een keer klaar zijn’

Klaasen zou zeven jaar geleden een foto van zijn geslachtsdeel naar het minderjarige zusje van Van Gerwens vrouw Daphne hebben gestuurd. Van Gerwen heeft dat zijn landgenoot én collega-darter nooit vergeven. ,,Er zijn twee kanten van het verhaal”, doet Klaasen zijn verhaal in de studio van RTL7. ,,Zij hebben hun verhaal gedaan en ik heb mijn verhaal gedaan. De rechter heeft toen besloten dat ik geen taakstraf hoefde te doen.”



,,Voor mij is het dan klaar”, gaat Klaasen verder. ,,Ik heb al zeven jaar geboet voor mijn fout en op een gegeven moment moet het ook gewoon klaar zijn.”



Maar Van Gerwen is de zaak van zeven jaar geleden duidelijk nog niet vergeten. De nummer één van de wereld gunde Klaasen geen blik én schudt, inmiddels traditiegetrouw, niét de hand van Klaasen op het podium. ,,Dat handje maakt me ook echt helemaal niets uit”, aldus Klaasen. ,,Ik begrijp zijn reden wel. Ik hoef hem niet per se een hand te geven, want hoe erg hij mij niet mag, dat is wederzijds. Voor mij heeft hij ook alles veel erger gemaakt dan het had hoeven zijn.”