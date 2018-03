Klassement verloren, maar Roglic wint derde Tirreno-etappe

Een slechte ploegentijdrit en een sprintetappe met valpartij in de finale en het klassement van Primoz Roglic in de Tirreno-Adriatico was al om zeep voordat de Sloveense kopman van Lotto-Jumbo goed en wel onderweg was. ,,Dus moest ik een nieuw doel vinden,’’ zegt hij lachend nadat hij van het podium is gekomen met de lippenstift van de rondemiss nog op zijn wang.

Door Daan Hakkenberg

Met een welgemikte aanval op iets meer dan een kilometer voor de finish bleef Roglic op een ultrasteile beklimming naar Trevi iedereen voor in de derde etappe.

Volledig scherm © EPA Bezig aan zijn derde jaar als prof heeft voormalig schansspringer Roglic al een imposante erelijst bij elkaar gefietst. Absolute hoogtepunten: een tijdritzege in de Giro van 2016 en vorig jaar de bergetappe naar Serre Chevalier in de Tour plus zilver op het wk tijdrijden. Met finale op een korte beklimming met stijgingspercentages tot 20 procent voegde Roglic een nieuw wapen toe aan zijn arsenaal. ,,Het was steil, maar ik ga er niet over klagen. Ik hou van tijdritten en hoge bergen, maar hier is ook mooi om te winnen.’’

De teleurstelling van de eerst dagen had hij snel verdreven. ,,Mijn doel was om de Tirreno te winnen. Maar de ploegentijdrit was niet goed en we verloren bijna een minuut. En in de etappe die volgende had ik geen geluk en moest na de val van fiets wisselen. Toen was mijn klassement over. Dus vanmorgen zei ik tegen mezelf: hier heb je hier hard voor gewerkt, dus je moet elke dag je best doen.’’

In de finale wilde Roglic niet wachten tot de favorieten voor het klassement elkaar zouden bestoken op de slotklim. ,,We reden hier twee ronden over finish. Ik heb al vaker sprints verloren in mijn carrière dus wist dat ik niet moest wachten op het laatste moment. Als ik de benen had moest ik het eerder proberen en er vol voor gaan.’’

Zo zorgde Roglic alweer de zevende prijs van het seizoen voor Lotto-Jumbo. Na de etappe van Dylan Groenewegen in Parijs-Nice was dit het tweede succes in de WorldTour. Vorig jaar was het pas in de eerste week van april raak op het hoogste niveau. Roglic: ,,Als team hebben we een stap vooruit gezet. Dit jaar hebben we al veel overwinningen, het gaat de goede kant op. Dat geeft vertrouwen en laat zien dat we in de winter goed gewerkt hebben.’’

Een handvol seconden achter Roglic finishten de favorieten voor het klassement. Wilco Kelderman kwam tien tellen na hem over de streep. Dumoulin verloor iets minder dan een halve minuut en stelde na de rit dat Kelderman de rest van de Tirreno de aangewezen man is voor het klassement. Geraint Thomas (Sky) is de nieuwe klassementsleider.

Klassement

1. Thomas (Sky)

2. Van Avermaet (BMC) + 0.00

3. Froome (Sky) + 0.03