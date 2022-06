‘Klein zwart schaap’ Nick Kyrgios is racistische opmerkingen spuugzat

,,Ja, ik ben een mens en ik weet dat ik mijn emoties niet altijd onder controle heb", schrijft een zelfkritische Kyrgios. ,,Ik ben begonnen met het druk maken wat mensen van mij vinden. Maar iets wat ik nooit zal tolereren, is dat toeschouwers verbaal agressief zijn richting atleten. En dat is wat mij de laatste tijd regelmatig overkomt. Van racisme tot aan volledige respectloze opmerkingen.”

Zo kreeg Kyrgios tijdens de partij tegen Andy Murray tijdens Stuttgart Open termen als ‘jij klein zwart schaap’, ‘hou je bek en speel’ te horen. ,,Waar houdt dit op? Moet ik dan maar leren omgaan met dit soort racistische opmerkingen? Als ik wraak neem dan word ik bestraft. Mensen denken dat dit normaal is. Maar dit kan meer invloed hebben op iemand dan je zelf denkt. Word wakker. Niet alleen in het tennis, maar in elke sport.”