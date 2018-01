'Kleine' F1-teams trekken klacht bij Europese Commissie in

Van der Zande sneller dan Alonso in Daytona

0:20 De Nederlandse autocoureur Renger van der Zande heeft poleposition veroverd voor de 24 uur van Daytona. Hij was in de kwalificatierace 0,07 seconde sneller in zijn Cadillac dan Helio Castroneves. Robin Frijns reed ook sterk en pakte de zesde startplek.