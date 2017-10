Kleine wint eventing Barchem voor derde keer

Nadat ze in de dressuur de vierde score had neergezet (197 punten) en in het springen één balk eraf had gegooid zaterdag, maakte Kleine haar achterstand in de afsluitende cross-country helemaal goed. Daarin noteerde ze de tweede tijd, wat haar uiteindelijk de overwinning bracht. ,,Ik had niet verwacht dat het genoeg zou zijn, omdat ik niet precies wist hoe het ervoor stond. We zitten in een stijgende lijn," reageerde ze. De onderwijsassistente van het AOC in Borculo won in de M-klasse onlangs wedstrijden in Varsseveld en Bollert, en hoopt volgend jaar met Eddie de stap te maken naar de hogere Z-klasse (zwaar).