Kleurrijke Japanse racefans: lichtbalk op hoofd met uitslag training

Gesink maakt rentree in Ronde van Emilië na sleutel­been­breuk

11:08 Robert Gesink maakt morgen zijn rentree in het peloton. De 32-jarige Varssevelder staat met LottoNL-Jumbo aan de start van de Ronde van Emilië, een eendaagse wedstrijd in Italië die Gesink in 2009 en 2010 op zijn naam schreef.