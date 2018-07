Klimtalent Maas krijgt kans bij LottoNL-Jumbo

Vanaf 15.30 uur live kwartfina­le van Kiki Bertens

10:51 Kiki Bertens speelt vandaag haar kwartfinale op Wimbledon. De 26-jarige Westlandse treft de Duitse Julia Görges, de nummer 13 van de wereld. Bertens - Görges is de tweede partij op baan 1. De eerste, tussen Dominika Cibulkova en Jelena Ostapenko, begint om 14.00 uur. De verwachting is dat Bertens ongeveer rond 15.45 uur de baan op komt. Het duel is te volgen in een liveblog op deze site.