Klopp kraakt eigen ploeg: ‘We hebben het totaal niet afgedwongen’

,,Je moet het verdienen om door te mogen gaan naar de halve finales”, vertelde Klopp na afloop tegen Britse media. ,,Dat recht hebben we in deze wedstrijd absoluut niet afgedwongen. We hebben niet goed gevoetbald en verzuimden om onze opponent pijn te doen. We hebben het Real Madrid uiterst gemakkelijk gemaakt om te winnen. Het was gewoon niet goed genoeg en daar ben ik nog het meest bezorgd om.”

,,Het enige positieve van vanavond is dat we een goal hebben gemaakt”, luidde de analyse van Klopp. ,,We hebben niet veel verdiend, maar door dat doelpunt blijven we wel in leven. Helaas zal Anfield bij de return leeg blijven, maar we zijn het aan de fans verplicht om goed voor de dag te komen.”