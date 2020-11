Klopp looft vervanger Van Dijk en Jota dankt ploeggenoten na ruime zege

Liverpool-trainer Jürgen Klopp was dinsdagavond zeer te spreken over het optreden van de pas 19-jarige Rhys Williams. De tiener had in het met 5-0 gewonnen duel met Atalanta Bergamo een basisplaats wegens de absentie van de geblesseerden Virgil van Dijk en Fabinho.

,,Rhys was geweldig. Ik kan me niet voorstellen dat ik als 19-jarige zo goed speelde in mijn tweede officiële wedstrijd in de Champions League, tegen Duván Zapata. Het is ongelooflijk", zei Klopp. ,,Ik ben enorm blij voor hem. Je zou hem eens moeten zien in de kleedkamer. Je hebt echt iets nodig om de lach van zijn gezicht te krijgen. Dat is mooi om te zien."

Zapata bezorgde Ajax een week geleden problemen. De Colombiaan boog met twee doelpunten een 2-0-achterstand om in een 2-2-gelijkspel. In tegenstelling tot Ajax kreeg Liverpool geen tegendoelpunten. ,,We hebben geweldig verdedigd", aldus Klopp. ,,Na de absentie van Virgil delen we de verantwoordelijkheden. We hebben er tien schouders onder gezet in plaats van één."

Hattrick Jota

Diogo Jota was in Italië de man van de avond. De Portugees nam drie doelpunten voor zijn rekening. ,,Ik speel in het beste team waarin ik ooit heb gespeeld. Ik weet niet of dit mijn beste moment ooit was, want ik ben eraan gewend om doelpunten te maken", aldus Jota, die ook Sadio Mané en Mo Salah bedankte.

,,Zij zijn twee spelers van wereldklasse. We weten allemaal dat hun kwaliteiten het makkelijker voor mij maken. Ze zijn twee buitengewone spelers.” De 23-jarige Jota mocht zijn opwachting maken omdat Roberto Firmino rust werd gegund met het oog op de topper tegen Manchester City van zondag.

Volledig scherm Diogo Jota mocht na zijn hattrick de wedstrijdbal mee naar huis nemen. © EPA