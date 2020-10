Klopp mist naast Van Dijk mogelijk ook Thiago en Matip tegen Ajax

Derby County Domper Cocu: aanvoerder Rooney mist drie duels ondanks negatieve coronatest

15:33 Phillip Cocu moet aanvoerder Wayne Rooney de komende drie wedstrijden missen bij Derby County. Hoewel Rooney zelf negatief heeft getest op het coronavirus moet de 34-jarige Engelsman in quarantaine, omdat hij in contact is geweest met een vriend die het virus had.